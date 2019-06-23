سبب صادم وراء وفاة مايكل جاكسون !

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كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن سبب صادم وراء وفاة نجم البوب الأميركي، مايكل جاكسون.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن رجال الشرطة الذين حققوا في وفاة جاكسون، اكتشفوا أن جسمه كان يحتوي على جرعات كبيرة من عقار يكفي لقتل حيوان وحيد القرن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه الدعاوى جاءت من ضباط الشرطة الذين تم استدعاؤهم لقصر مايكل في لوس أنجلوس، حيث توفي هناك، بهدف صنع فيلم وثائقي عن وفاته، وكشفوا أنهم صُدموا من الجرعات الكبيرة من العقار الموجودة بجسمه، وهو “بروبوفول”، عقار مسكن للآلام قوي للغاية.

ونقلت الصحيفة على لسان، ستيف شيفر، أستاذ التخدير في جامعة ستانفورد، أن الدكتور كونراد موراي، الطبيب الخاص بنجم البوب أعطاه جرعات مميتة من الدواء، وبأنه كان يضيف عقار “البروبوفول” لمحاليل الملح”، حتى لا يكشف أي شخص ذلك.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مايكل جاكسون كان مخدرا بشكل كامل وطريح الفراش، ولم يستطيع التنفس من تلقاء نفسه أثناء رعاية دكتور موراي له.

وأشارت الصحيفة في تقريرها المصور أن جاكسون توفي، في الخامس والعشرين من شهر حزيران 2009، بسبب التسمم الحاد بعقاري، “البروبوفول” والبنزوديازيبين”، في منزله في هولمبي هيلز، بولاية لوس أنجلوس الأميركية.