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بعد طلاقه.. رسالة من ريما ديب لوائل كفوري: رجع لمرتك أم ولادك

23
JUNE
2019
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بعد انتشار خبر طلاق الفنان وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة، نشرت المغنية ريما ديب فيديو وجهت من خلاله رسالة لكفوري قالت فيها: " أنا إجمالا ما بدخل بخصوصيات أحد، لكن هذا الفيديو نابع من محبتي الصادقة للفنان وائل كفوري".

وتابعت ديب: "انا رح ادعيك اليوم انك ترجع لمرتك، لانو ام ولادك وجابتلك طفلين بيسوا الدنيا كلا. انت الرجال ورب البيت ولازم تضحي لتحافظ على عيلتك".

وانهت رسالتها قائلة: "انت بتضحي يوميا بوقتك ومالك وحياتك عشان اشخاص ما بتعرفهم وعارف بكثير احيان انهم عم يستغلوك هي مؤسستك انت قررت توقفها وانت ايضا بامكانك جعلها تقف على رجليها، وتحمي عائلتك ماحدى بالكون رح يبقالك غيرهن".

ونال الفيديو بعد نشره نسبة مشاهدة كبيرة، وإختلفت التعليقات بين موافق لرأي ريما ومعارض.

وعن سبب تدخلها في الموضوع ردت ريما عبر "الجرس": "زعجني خبر قرأته عن امكانية انفصال البنات اي بنات وائل عن امهم والمأساة التي سيعيشها الاولاد في ظل غياب احد الابوين، خاصة ان وائل مسيحي وبطبيعة الحال الطلاق ليس سهلا ومشرعا مثل بقية الطوائف".

المصدر: الجرس

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