بطل الهيبة تيم حسن يشعل مواقع التواصل لهذا السبب!

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تداول محبو الفنان السوري وبطل مسلسل الهيبة تيم حسن صورة له وهو طفل صغير نالت آلاف الإعجابات والتعليقات من قبل المتابعين.

ووضع جمهور تيم حسن صورته وهو طفل وإلى جانبها صورته في الوقت الحالي دون الإشارة إلى عمره في الصورة القديمة .

وذكر موقع “الفن” أن جمهور الفنان تيم حسن هم من أنشط الفانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدعموه في كل فرصة تتاح لهم.

على صعيد آخر ، حقق تيم حسن نجاحا لافتا خلال الموسم الرمضاني الفائت بتجسيده للعام الثالث على التوالي شخصية “جبل” في مسلسل الهيبة ، على أن يتم تصوير جزء رابع من المسلسل يشهد عودته للشخصية ذاتها.