بعد مطالبتها بعدم الازعاج بسبب مرضها.. ماذا قالت أحلام لهيفاء وهبي؟

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لها - بعد اعلان الفنانة هيفاء وهبي عن تعرضها لوعكة صحية صعبة وطلبت من الجميع الدعاء وعدم ازعاجها سارعت بعض النجمات في الوطن العربي الى توجيه رسائل الدعم والحب لها.

وكانت تغريدة النجمة الإماراتية احلام الاكثر انتشاراً ورواجاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث كتبت له من خلال "تويتر": "بسم الله عليها، استودعتها الله الذي لا تضيع ودائعه".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع التغريدة وتم تداولها بكثرة، لافتين إلى أنها بدت صادقة في دعائها لها وكلماتها نابعة من القلب.

وكانت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وجهت رسالة لهيفاء بالقول: "سلامة قلبك الله يحميكي".

كذلك فعلت اليسا وقالت لها "سلامة قلبك يا هيفاء، عزيزتي أتمنى أن تتحسني قريبا".

وكانت وهبي اثارت قلق محبيها بتغريدة غامضة حول مرضها دون ان تكشف اي تفاصيل اضافية عن الأمر، ثم قامت بإلغاء صورة البروفايل على تطبيق "واتس أب"، الخاص بها، والتي كانت تعتاد أن تضع من خلالها أحدث صورها، ووضعت مكانها مقولة "رجاء عدم الإزعاج".