نجوى كرم: أحترم حبيبي السابق ويارا وأدعو لهما بالحظ الحلو في حياتهما

A + A -

سيدتي - في اللقاء مع الفنانة نجوى كرم، تجد نفسك في حضرة الأغنية اللبنانية الشعبية التي تشبهك وتشبه كل مستمع لبناني. مشهود لنجوى أنها في حوارها تمشي بين النقاط، لكي تختار مفرداتها وإن كانت بعفوية. لكنها تحمل في مضمونها رداً مبطناً، علها تكون حافظت على رأيها الشخصي، الحريصة أحياناً على عدم إظهاره للعلن. لم تتغير نجوى رغم السنين، إنما بقيت أفكارها وتقاليدها هي نفسها مع بعض التعديلات على تعاملها مع القضايا التي تواجهها بروية أكثر من السابق.

فنياً ما زالت الحماسة والغيرة على فنها عنوانين عريضين في حياتها من منطلق وطنيتها وحرصها على مسيرتها الفنية التي لن تسلم مفتاحها إلا لمن كانت تحمل مزايا الأغنية اللبنانية وحب الوطن من خلالها.

الحب له شأن خاص لديها. فبقدر ما تضحي لأجله، بقدر ما تضع نقطة على السطر وتقف قبل أن يجرفها في تياره إلى حيث لا هوادة.

الزمن عندها لعبة تعكس أنها مستعدة مع الوقت للتعلّم كيف تتقن التحايل عليه وتجعله مجرد وقت تعيشه كما تريد، كي يبقى الزمن لائقاً عليها مهما حاول غدرها.

في منزلها في عين سعادة، حيث تجد العز والبساطة من أهله الذين لم ينسوا أن البساطة هي الرفاهية بحد ذاتها، استقبلتنا نجوى على الطريقة الزحلاوية.

أصدرت أغنيتين جديدتين واحدة بعنوان «إنت كتير حلو» من كلمات وألحان الملحن عماد شمس الدين وأخرى بعنوان «ملعون أبو العشق». أغنية «إنت كتير حلو» هي رسالة مباشرة للحبيب تعترفين له من خلالها بإعجابك بجماله. هل نجوى صريحة مع الحبيب إلى هذه الدرجة؟

ردت نجوى، متسائلة «أنا؟» أتى تساؤلها وكأن الاعتراف للحبيب هو اتهام لها، مشددةً في كلامها «هل أنا نجوى كرم أقول لشاب وبشكل مباشر «إنك كتير حلو»؟! أؤكد لك أني لست صاحبة المبادرة الأولى مع أي حبيب في المطلق. قد أقولها لسيدة جميلة إنك تبدين جميلة ولكن لشاب أبداً».

لكنك شخصية جريئة في انتقاء عناوين أغانٍ صريحة ومباشرة. والجرأة في الاختيار تعبّر عن جرأة صاحب الاختيار بالاعتراف للحبيب بإعجابه بجماله؟

لست جريئة لدرجة أكون فيها صاحبة الخطوة الأولى في الاعتراف. صحيح أن العنوان جريء، لكن هذه أغنية. وأنا دائماً أبحث عن عناوين «قفشات» (لافتة) تُحفظ بشكل سريع والملحن عماد شمس الدين يتميز بهذه العناوين.

عودتك للتعامل من جديد مع الملحن عماد شمس الدين تزامن مع عودتك إلى «روتانا» وكنت على قطيعة مع كليهما عملياً، كيف تمّ ذلك؟

عودتي إلى عماد شمس الدين جاءت قبل عودتي إلى «روتانا»، إذ توقفت عن العمل معه، لأنه كان يريد تلحين الألبوم كاملاً ويكون موقَّعاً باسمه. وأنا أحب التنويع في التعامل مع أسماء عديدة. عماد وأنا توأم فني.

ما إن طرحت وصورت أغنية «ملعون أبو العشق» حتى ظهر فنان عراقي يغنيها. وتمّ تداولها عبر «السوشيال ميديا». كيف حصل أن تختاري أغنية سبق وغناها فنان آخر؟

«روتانا» لديها تنازل رسمي في الأغنية. وهذا يحصل بشكل عادي. المهم الأغنية لم تكن معروفة. وما أن طرحتها حتى تداولها الإعلام. وهذا دليل على أني استطعت أن أوصل الأغنية بصوتي بشكل سريع.

أنت من الفنانات اللواتي اعتدن على طرح ألبوم، لكن نظام طرح الألبومات أصبح اليوم من الماضي. وعلى الرغم من أن الألبوم هو بمثابة «بريستيج» للفنان، كيف ستتعامل نجوى مع هذه السياسة؟

نظام الأغنية أو الأغنيتين يعجبني كثيراً. لقد اعتمدته قبل عودتي إلى «روتانا». هذا النظام في حاجة إلى شركة تهتم بـ«الديجيتال». وها هي شركة «روتانا» بتوليفتها مع شركة ديزر

Deezer جعلتني أتّبع هذه السياسة. تضامن «روتانا» مع Deezer جعل الفنان العربي أكثر ثقة وأماناً. فثقة الفنان بشركة «روتانا»، دفعتهم إلى التوقيع مع Deezer.

عدت إلى «روتانا» بعد قطيعة، علماً أنك كنتِ في مرحلة التسعينيات بيضة القبان ولك كلمتك، ولكن اليوم تغيرت كل الأمور، وأصبح هناك فنانات لهنّ مكانة خاصة، هل نجوى بعد عودتها إلى «روتانا» ما زالت مكانتها هي نفسها؟

بشركة «روتانا»، لا يوجد فنانون قدامى وفنانون جدد. «روتانا» يهمها الفنان الناجح. وقد بنت سياستها الفنية على فناني التسعينيات. وباقي الفنانين الموجودين في «روتانا» هم «تطعيم» (اكتفت نجوى بكلمة تطعيم دون شرح المقصود منها. لكن في اللغة العربية كلمة التَّطْعِيم في النبات هي عملية يُلصَقُ فيها جزء من ساق نبات يسمَّى بالطُّعْم بساق نبات مثبتة جذوره يسمى بالأَصل).

نوال الزغبي نجمة

عودتك إلى شركة «روتانا» كانت بمثابة متنفس للفنانة نوال الزغبي. وأصبحت تتباهى في منافستها لك، بينما في الماضي كانت بينكما حرب النجوم. كيف تنظرين إلى نوال بعد عودتك إلى «روتانا»؟

«بلكي مبسوطة» (ربما سعيدة).

هل الفنانة نجوى كرم تنافس الفنانة نوال الزغبي فنياً؟

لا... لا أنافسها. فلوني الغنائي مختلف عن لونها الغنائي.

لكن الفنانة نوال الزغبي مصرّة على أنها منافستك؟

نوال تقصد المنافسة الشريفة. يعني الصداقة.

هل أنت والفنانة نوال الزغبي «أصحاب»؟

لسنا «أصحاب» على فنجان قهوة. وإذا أردت أن تسألي عما إذا كانت نوال نجمة مع بعض النجمات اللواتي يدعين النجومية أقول لك نوال نجمة. نوال لديها من كل شيء «شوي»

(القليل). في الماضي، كانوا يصفونها بـ«الكوكيت» coquette. هي لديها الأناقة والكاريزما والصوت الحلو. نوال كانت بمفردها مع المخرج سيمون أسمر وأنا كنت في اتجاه آخر.

هل الفنانة إليسا سبب في صداقتك مع نوال وبالتالي ينطبق عليكما المثل القائل عدو عدوي، صديقي؟

لا علاقة لإليسا. مال إليسا لإليسا، ومال نوال لنوال ومال نجوى لي. أنا أتنافس مع أغنية ناجحة.

طُرحت في الفترة الأخيرة ألبومات ناجحة عدة منها للفنانات إليسا ونانسي عجرم وأصالة وشيرين عبد الوهاب وأنغام. أي أغنية من هذه الألبومات جعلتك تشعرين بالمنافسة؟

الأغنية التي شدتني وأعجبتني كثيراً ليست لنجوم كبار. أعجبتني أغنية «شعراتا ولو«. فهي تزرع الفرح. هي أغنية «نصّها كلمتين». لكن الفنان الذي يغنيها صوته نظيف لا حاجة له إلى «كرافات» (تعديل أو غناء بشكل مدروس). هذه الأغنية قد تنافس أي فنان بغضّ النظر عن نَصّها. استفزتني أغنية للفنانة أصالة بعنوان «دقات قلبي». هذه الأغنية جميلة جداً وأصالة غنتها بشكل و«هانك» رائعين.

ما رأيك بالفنان ناصيف زيتون كصوت شاب له قاعدة جماهيرية كبيرة؟

لا أتابعه. لقد أصبح موجوداً بمجهود كبير من غسان الشرتوني، صاحب شركة Music Is My Life.

هل تقصدين في كلامك أنه لولا غسان الشرتوني لكان ناصيف زيتون غير موجود في الساحة الفنية؟

غسان الشرتوني يحتضنه جيداً ويديره فنياً بشكل صحيح. هناك العديد من الأصوات غير المعروفة قد طرحت أغنيات ثم اختفت. غسان الشرتوني ابن مصلحة و«حاضن ناصيف صح».

علاقتي وطيدة بوائل كفوري

صداقتك مع الفنان وائل كفوري لم تكن موجودة في الماضي. ما الذي جمعكما مؤخراً؟

علاقتنا وطيدة. في الماضي كنا مشغولين و«طائشين».

حافظت على الأغنية اللبنانية على مدار ثلاثين عاماً وما زلت. وعلى الرغم من ذلك، هناك حرب شُنت عليك من الفنان غسان الرحباني من جهة ومن الفنان زياد الرحباني من جهة أخرى، الذي وعندما سئل إذا كان يرغب في التلحين لك، كان رده بالرفض معترفاً في الوقت ذاته، بجماهيريتك ومعترضاً على أنك اعتبرت نفسك خليفة المطربة صباح. كذلك غسان الرحباني الذي أمسك بأذنيه في برنامج «منا وجر» لحظة عرض أغنية بصوتك، تعبيراً عن انزعاجه من سماع صوتك. ما ردّ نجوى على ذلك؟

الفنان زياد الرحباني حر. فهو ربما لا يحب لوني الغنائي، «مش خطو» (ليس خطه الغنائي). أما بالنسبة إلى اعتراضه على أني خليفة السيدة صباح فإنني لم أسعَ يوماً لأكون خليفتها وعملت طوال مسيرتي على أن أكون نجوى كرم لا صباح الثانية.

بالنسبة إلى غسان الرحباني، فإن صوتي ليس من اختصاصه. حيث يقتصر عمله على «الفوركاتس» فقط، فأنا لم أسمع له أغنية لبنانية حتى يكون صوتي من اختصاصه. بينما أسامة الرحباني شخص محبّ لديه انفتاح في الفن. قد أجد لصوتي وللوني مكاناً في ألحانه.

لقد استلمتِ مفتاح الأغنية اللبنانية من السيدة صباح، أنت اليوم لمن تسلّمين مفتاح الأغنية اللبنانية؟

لا يوجد أحد في هذا الوقت يغني لوني. الأغنية اللبنانية في حاجة لصوت يؤمن فيها ومؤمن في وطنه. هذا العصر ليس عصر النجوم. في الماضي، كنت أنام وتحت وسادتي الـ«سي دي». أما اليوم، فنحن في عصر الديجيتال. يعني عصر لا مشاعر ملموسة في تحضير الأعمال الفنية، كما كانت في السابق. حقيقة يعزّ عليّ ذاك الزمان الذي كنا نشعر خلاله ونلمس الألبوم بين أيدينا. لذلك، الأغاني اليوم لا تعيش و«انشاالله تضرب»، هذا إذا ضربت (نجحت).

الحب والزواج

دائماً تتكلمين عن الحب بشغف، ومع ذلك تبنين قصة حب وتعيشينها مع الحبيب للوصول إلى الزواج كنتيجة. وفجأة تنتهي القصة. هل حظك سيئ في الحب؟

بالعكس حظي حلو. لكن الرجال حظهم سيىء معي.

لكنك تبنين علاقة حب بهدف الزواج ثم تفشل القصة. ما الذي يفشلها؟

أنا أصلاً لا أقيم علاقة حب إذا لم يكن هدفها الزواج. تفشل العلاقة لأني من مواليد برج الحوت.

هل لأن برج الحوت يستحوذ على الحبيب وعلى كل شيء فيه وهذا ما يقيّد الرجل، فيهرب؟

لا. أنا لديّ عطاء وأحب لدرجة أني ألغي نفسي لأجل الحبيب. لكن عندما أجد نفسي منسحقة أمام الحبيب وهو في الوقت ذاته، يبدأ بفرض شخصيته «العظيمة» عليّ، ظناً منه أنني من قوة حبي له، أصبحت منسحقة أمامه، أنتفض من منطلق أني قد أنسحق بإرادتي، لكن ممنوع عليه الاعتقاد بأنه هو قادر على سحقي.

هل يخاف الرجل منك؟

في بداية علاقتي به، لا أتعامل معه كنجمة أو بفوقية بل بالعكس أكون معه أحسن من أي بنت عادية قد يتعرف إليها، لدرجة أجعله ينسى أني النجمة نجوى كرم. ولكن، فجأة يحاول فرض شخصيته عليّ. صحيح أني أنا من جعلته ينسى نجوميتي، لكن عليه هو أن لا ينسى «أنا مين».

لكن حبيبك السابق تركك وتحول إلى بناء علاقة حب مع الفنانة يارا وقد تصل هذه العلاقة إلى زواج. يعني ما فشلت أنت به، قد تنجح به يارا. ما هو موقفك حيال ذلك؟

الموضوع ليس بهذا الشكل. أنا أحترمه كثيراً ولا أحب الدخول في هذه التفاصيل. أنا أحترمه وأحترمها. وأدعو لهما بالحظ الحلو في حياتهما.

هل كلما انتهت علاقة حب تقيمينها مع رجل، تنتهي على صداقة أو على «زعل» (خلاف)؟

أحافظ على احترامي له.

هل نجوى من الشخصيات اللواتي يتعذبن في الابتعاد عن الحبيب ونسيانه؟

تبقى الذكريات. أنا صبورة جداً في الحب، لكن إذا قررت أن أترك الحبيب، أقوم بذلك.

هل تفكرين في الزواج والحب من جديد؟

ردت، متسائلة أتزوج؟ أحب أن يكون لدي شريك أو حبيب.

1/4

أتمنى السعادة لأنغام

ما رأيك بزواج الفنانة أنغام؟

الله يسعدها لكي تستمر في الغناء لنا وتقدم لنا أعمالاً جميلة.

هل نجوى لديها مشكلة بالزواج من شاب يصغرها سناً؟

لا أبداً. لدي مشكلة إذا «عقله صغير». الفنان ليس في حاجة إلى حبيب عقله كعقل أينشتاين، إنما الفنان في حاجة إلى عاطفة.

ألهذه الدرجة نجوى تفتقد إلى عاطفة؟

إخوتي يحبونني كثيراً.

من الطبيعي أن يحبوك خصوصاً أنك تملكين ثروة ومسؤولة عنهم؟

إخوتي ليسوا في حاجة إليّ. فهم منتجون (يعملون).

هل تتعاملين مع أولاد أشقائك كعمة أو كنجمة أو كصاحبة مال وسلطة؟

المال لا مكانة له. لا أحد ينظر إليّ من هذه الزاوية. أنا لديّ وقار واحترام عليهم. أحياناً أزعل من نفسي خصوصاً عندما أشعر أنهم يستهابونني (يحسبون لي حساباً). لكن هذه تربيتنا وما زلنا نحن نستهاب كبار عائلتنا، كما كان أقاربي يستهابون والدي وهذا يُسمى وقاراً. إذا أخطأ أحد من أفراد أسرتي (أولاد أخواتي) قد أحاسبهم قبل أهلهم.

جيل أولاد إخوتك يختلف عن جيلك. كيف تتفاهمين معهم؟

واجبهم أن يتعلموا من تجربتنا. وعلينا نحن أن نستمع إلى آرائهم. فأنا أفكاري تتمحور بالماضي وأتقبل الحاضر، لذلك أتفهمهم.

لو بقيت الفنانة نجوى كرم على حالها في مجال التدريس، هل كنا لنراها وسط مظاهرات المعلمين تطالب بسلسلة الرتب والرواتب؟

أكيد. حينها يكون حالي حال المعلمين. لو كنت بقيت معلمة، كنت أكيد غير قادرة على شراء ما أشتريه اليوم. وكنت اعتدت على الحياة حسب مستوى مدخولي المادي. حالياً وأنا فنانة وفي الأيام العادية، أرتدي أحذية شعبية مرتبة.

هل نجوى كرم كريمة على نفسها وأزيائها؟

أكيد. أنا أصرف على نفسي وأزيائي. أنا أكثر فنانة تصرف على نفسها من عرق جبينها. كل الذي أنتجه أصرفه على نفسي.

ما هي الألوان التي تجدينها تليق بك؟

أحب الألوان الصاخبة وأجدها تليق بي. كنت أحب الأسود لكني تشاءمت منه. الأبيض لوني المفضل، كذلك الأخضر والفيروزي والتركواز.

لست نادمة على عملية التجميل

هل أنت نادمة على إجرائك عملية تجميل في الأنف؟

لا لست نادمة. تأخرت لكي آخذ قرار العملية لأني لا أحب أن أغيّر بشكلي. وأنا لست في هاجس التغيير الدائم، لكن عندما أجد أن صورتي على التلفزيون أو على «السوشيال ميديا» في حاجة إلى تحسين، أعمل على تحسينها.

ماذا تقصدين بأنك تصرفين على نفسك من عرق جبينك. هل هذا يعني أن الفنانين يصرفون على أنفسهم من غير عرق جبينهم أو من جيب غيرهم؟

أنا أتكلم عن نفسي. (اكتفت نجوى بهذا الرد).

هل أنت شخصية كريمة؟

لست مبذّرة. «أتكارم» (أنا كريمة) في المكان الصحيح وبعيداً عن المباهاة وفي الأمكنة التي ترضيني.

اليوم أنت صاحبة ثروة. هل تعرفين بالأرقام كم تملكين من المال؟

الحمد لله «عايشين» بكرامة. أعرف كل الأمور.

يقال إن ثروة نجوى كرم تُقدر بـ 40 مليون دولار، هل هذا صحيح؟

الناس تقول ذلك. لكن الذي يشتغل بعرق جبينه لا يملك ثروة. لدينا مصاريف كبيرة.

لديك بيت صغير منفرد وتحيطه حديقة. هل نجوى اليوم ملّت من البيوت الكبيرة وحنّت إلى الماضي للعيش في منزل صغير؟

أحب البيت الصغير وحوله حديقة أزرع فيها وأربي الدواجن وآكل البيض البلدي. كذلك أحب البيت الكبير وأتنقّل بين الاثنين.

هل لنجوى هوايات خاصة غير الفن؟

أحب الاطلاع على أمور الطب وبخاصة في ما يتعلق بالجهاز العصبي. أحب التجميل (استخدام أدوات التجميل) لا عمليات التجميل، إنما فقط الاعتناء بالبشرة.

هل تخافين على صحتك؟

لا.

هل تخافين من الزمن؟

أصعب وأسهل شيء هي لعبة الزمن. لا أخاف الزمن لأني مؤمنة أن ما نزرعه في الحياة نحصده.

اليوم أنت في مرحلة الخمسينات من عمرك. ما الذي تغير في طباعك وشخصيتك؟

نضجت كثيراً. في الماضي، كانت الغلطة التي تحصل لا أتقبلها بسهولة. كنت أعصب بسرعة على كل من يقترف خطأ وأسأل وأدقق. بينما اليوم عندما يحصل خطأ أو تقع مشكلة، أبحث عن الحل. الماضي في نظر العلماء غير موجود، إنما عش اللحظة لكي تبني للمستقبل. أنا إنسانة عاطفية جداً وحنونة، رغم شخصيتي القوية أكابر ولا أحب أن أظهر عاطفتي خصوصاً أمام أولاد أخوتي. أحب أن أظهر أمامهم أني المرأة الحديدية.

هل تعاتبين من يقصر في واجباته تجاهك؟

أعاتب حتى أكون واضحة وصريحة ولكي ترتاح نفسي، لكني أنسى الإساءة.

لماذا استغنت نجوى كرم عن مدير أعمالها كريم أبي ياغي بعد فترة قصيرة من عمله معها؟

أنا في حاجة إلى مدير أعمال وليس إلى شخص مهمته حجز حفلات Booking. لديّ فريق عمل هو من يهتم بالـBooking. وكريم أعرفه من زمن شركة «روتانا»، إذ كانت الشركة ترسل مع كل فنان شخصاً يهتم بحجوزات الحفلات. وكريم كان يرافقني دوماً لأنه هو كان ملمّاً بذلك.

من يلفتك من الممثلين والممثلات اللبنانيين؟

كلهم يمثلون حلو. بلدنا بلد الفنون.

ثم نادت على العاملة لديها لتسألها أمام «سيدتي» إن كانت تشاهد تلفزيون، لتكون شاهدة على أنها لا تتابع ولا تشاهد التلفزيون.

الممثلة سيرين عبد النور صديقة جديدة على خارطة حياة نجوى كرم. هل هي صديقتك؟

علاقتنا وطيدة.