جون سينا ينضم إلى أبطال فيلم Fast and Furious 9

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أعلن النجم الأمريكي فين ديزل انضمام جون سينا نجم منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE إلى نجوم فيلم Fast and Furious 9،

ويسير جون سينا على خطى زميله السابق دواين جونسون الشهير بـ“ذا روك“ البالغ من العمر 46 عامًا، والذي لعب دور البطولة في الجزء الثامن.

وحلَّ جون سينا محل الصخرة في الجزء التاسع بعد خلافه مع ديزل الذي أعلن في فيديو مصور عبر حسابه على ”إنستغرام“ أن جون سينا انضم إلى فريق عمل الجزء التاسع.

وتفرغ جون سينا البالغ من العمر 41 عامًا للأعمال السينمائية، وابتعد عن حلبة المصارعة لفترة طويلة، وقد ظهر في الفيديو الذي نشره ديزل وكان مرتديًا بدلة كاملة، واكتفى بالابتسامة فقط.

وظهر جون سينا، الذي انفصل عن المصارعة المعتزلة نيكي بيلا العام الماضي، في العديد من الأفلام السينمائية مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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