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أوّل تعليق من زوجة وائل كفوري بعد طلاقهما!

11
JUNE
2019
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بعد زواج دام قرابة الـ 7 سنوات، انفصل الفنان اللبناني وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة بعد خلافات بينهما، استمرت لمدّة عامين.

التزم الثنائي الصمت منذ بداية علاقتهما، إلا أنّ زوجته كان لها ردّ فعل ألمحت فيه إلى خبر انفصالها عن كفوري، وكتبت: "الصمت هو إجابة أيضًا".

وأعلنت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم في برنامجها الإذاعي، طلاق النجم اللبناني وائل كفوري رسمياً من زوجته أنجيلا بشارة، وقالت: "بصفتي الشخصية أُعلن أن وائل كفوري ومنذ فترة أصبح رجلًا مطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا وهذه حياته الشخصية".

وأضافت: "بالنيابة عنه أعلن وأؤكد أؤكد أن وائل طلّق رسميًا وهو حرّ"، مطالبةً الجمهور بالكف عن الكتابة في هذا الأمر أنه متزوج ولا أحد يتدخل في بيته ويخرب له حياته، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة علاقته بها جيدة”. لم تتجاهل أنجيلا، ما قالته ريما نجيم، فعلّقت: “حبيبتي يعطيكي العافية.. كنت مفكرتك أذكى من هيك”.

يُذكر أنّ لكفوري وزوجته طفلتين: الأولى اسمها ميشيل وولدت في أيلول 2011، والثانية ميلانا، وولدت في عام 2016. ويحرص وائل على إبقائهما بعيدتين عن وسائل الاعلام بشكل كامل.

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