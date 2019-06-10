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بالصورة – إبنة سيرين عبد النور تصدم الجميع بالتغير الكبير في شكلها... شاهدوا كم كبرت

10
JUNE
2019
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تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أثناء احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الكبرى تاليا. وظهرت الفنانة في الصورة وهي تحتضن طفلتها أمام قالب حلوى باللون الأزرق يشير إلى أنها أصبحت في الثامنة من عمرها.

وأذهلت الفتاة المتابعين بالتغيير الذي طرأ على شكلها، إذ بدا أنها اكتسبت المزيد من الطول.

وحققت الصورة ما يزيد على 1200 إعجاب في الدقائق الأولى بعد نشرها. كذلك نشرت سيرين عبر خاصية "ستوري" على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات مقطعاً مصوراً أظهر أجواء الحفل الذي بدا أنه أقيم في أحد المسابح الصيفية.

ويشار إلى أن الممثلة تلقت مؤخراً رسالة مصالحة غير مباشرة من زميلتها الفنانة نادين نسيب نجيم على إثر خلاف حدث بينهما.

ونشر حساب قناة MTV على تطبيق "إنستغرام" مقطعاً من حلقة الأخيرة من برنامج "القمر عنا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني محمد قيس.

وتعليقاً على سؤال عن علاقتها بسيرين أبدت نادين إعجابها بإطلالتها في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" وقالت: "متل القمر هيي وهل حمرة الحمرا".

وذكرتأنهما كانتا صديقتين، لافتة إلى أن سوء فهم حدث بينهما وأنها استاءت كثيراً وتوقعت أن تضع سيرين حداًلهجوم المعجبين عليها. ونفت أن تكون الأخيرة هي التي دعتهم إلى ذلك وتقدمت منها بالاعتذار.

المصدر: لها

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