نادين الراسي: أقترب من الجحيم وأخبّئ دموعي

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نشرت الممثلة نادين الراسي صورة لإبنها وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن ألم الفراق بين الأم وأبنائها، فكتبت "العيش بدون إبنك هو الإقتراب من الجحيم على الأرض".

وتوجّهت نادين الراسي الى ابنها بالقول "ابني، اشتقت إلى ابتسامتك ولمستك وصوتك وأحضانك. في كلّ يوم وانت بعيد عني، أفكّر بك، أتساءل ماذا تفعل، أتمنى أن تكون بآمان، وأصلّي لتشعر بالسعادة".

وأضافت نادين الراسي "أخبّئ دموعي عندما أذكر إسمك، لكن الألم في قلبي لم يتغيّر. من المؤلم أن تشتاق إلى ولديك بشتّى الطرق.. مرّ وقتٌ طويل يا كوكي ومارسيلو يا نور عيوني. فليساعدني الرب".

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