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هشام حداد ينفّذ تهديده في وجه بيار رباط!

7
JUNE
2019
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بعدما اختتم “لهون وبس” حلقاته مع النجمة نانسي عجرم التي تألقت بحلقة استثنائيّة حظيت على نسبة مشاهدة عاليّة جداً، يعود مقدم البرامج ونجم الكوميديا هشام حداد بعدة حلقات جديدة من البرنامج لشهر حزيران فقط عبر شاشة LBCI.

 

والمفاجأة ان “حداد” أعلن عن نقل “لهون وبس” من ليلة الخميس الى ليلة الثلاثاء، وذلك من خلال برومو دعائي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل.

 

وعلمنا ان “لهون وبس” سيعود ويتوقف بعد شهر حزيران ليطل بموسم جديد في أيلول المقبل متضمناً فقرات جديدة، بالإضافة الى تغيير الديكور.

 

إذاً، فعلها هشام حداد ونفّذ تهديده بنقل البرنامج الى ليلة الثلاثاء ليكون في مواجهة مقدّم البرامج بيار رباط وذلك بعدما رأت الأكثرية في حلقة سابقة من “منّا وجر” أن “لهون وبس” يجب ان يتوقف بعد اربعة مواسم.

 

فغرّد حينها هشام على حسابه قائلاً: “بما انو مبارح ببرنامج زميلنا الرباط كان رأي الاكترية انو لهون وبس صار لازم يوقف بعد ٤ مواسم، انا رح اطلب من إدارة ال بي سي نقلي للثلاثاء الموسم الجايي ورح اعطين فرصة المنافسة مع برنامج منتهي… اما برنامجي التاني رح اطلب ينحط بوج منافس قوي كرمال قيمتن يعني”.

بصراحة
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