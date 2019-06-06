إيلي باسيل يكشف عن مرض هيفاء وهبي… "دعولها بالشفاء"!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر مرض الفنانة هيفا وهبي ودخولها إلى المستشفى، هذا الخبر أكده اليوم الصحافي إيلي باسيل حيث غرد عبر تويتر قائلاً: "للأسف هيفاء فعلًا مريضة... كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف... دعولها بالشفاء".

التغريدة لاقت ردود أفعال متباينة بين من صدق الخبر وتعاطف مع الفنانة اللبنانية وبين من كذب الخبر على اعتبار أن باسيل روج سابقاً لأخبار تبين أنها غير صحيحة.

وإعتذرت وهبي عن عدم المشاركة في أيّ نشاط فني أو ظهور إعلامي خلال عيد الفطر بسبب إصابتها بعارض صحي.

ولم تكشف المغنية والممثلة اللبنانية عن وضعها، مكتفية بالقول في تغريدة نشرتها على صفحتها على تويتر «غيابي سببه وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر. خلوني بصلواتكم».