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إيلي باسيل يكشف عن مرض هيفاء وهبي… "دعولها بالشفاء"!

6
JUNE
2019
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخبر مرض الفنانة هيفا وهبي ودخولها إلى المستشفى، هذا الخبر أكده اليوم الصحافي إيلي باسيل حيث غرد عبر تويتر قائلاً: "للأسف هيفاء فعلًا مريضة... كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف... دعولها بالشفاء".
التغريدة لاقت ردود أفعال متباينة بين من صدق الخبر وتعاطف مع الفنانة اللبنانية وبين من كذب الخبر على اعتبار أن باسيل روج سابقاً لأخبار تبين أنها غير صحيحة.
وإعتذرت وهبي عن عدم المشاركة في أيّ نشاط فني أو ظهور إعلامي خلال عيد الفطر بسبب إصابتها بعارض صحي.
ولم تكشف المغنية والممثلة اللبنانية عن وضعها، مكتفية بالقول في تغريدة نشرتها على صفحتها على تويتر «غيابي سببه وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر. خلوني بصلواتكم». 
هذه التغريدة فتحت باب التساؤلات حول حالة نجمة «بوس الواوا». ولفتت بعض المواقع الفنية إلى أن هيفا نقلت إلى أحد مستشفيات بيروت قبل أيام ولا تزال تتلقى العلاج هناك. يذكر أن نجمة «رجب» غابت عن السباق الدرامي في شهر رمضان، وإكتفت بالظهور ضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل «الواد سيد الشحات» (ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي وﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم خطاب) الذي لعبت بطولته مجموعة من الممثلين المصريين من بينهم: أحمد فهمي وهنا الزاهد.
Al-Jadeed
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