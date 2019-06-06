نجيم تكشف: لهذا كان قصي يقبل رأسي.. وهذا ما تعلمته من زملائي السوريين

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أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم، على شاشة الـ"MTV"، وكشفت أنّ الفنان قصي خولي كان يقبل رأسها بعد كل مشهد يلعبانه في "خمسة ونص" قائلاً لها: "ما أحلاك"، مبدياً إعجابه بطريقة آدائها. ونفت وجود اي خلاف حالياً بينها بين سيرين عبد النور.



وحول كلامها السابق في برنامج "منا وجر" المتعلق بعدم افضلية الفنانين السوريين على اللبنانيين، قالت نجيم: انا لم اجب على السؤال. بمعنى انه عندما سئلت عما اذا كان السوريون اكتسحوا زملاءهم اللبنانيين، وجدت ان كلمة "اكتساح" جازمة، اي انها قطعت الفرصة امام اي موهبة اخرى. ولم اقل انني افضل أحداً على آخر. تكلمت بشكل محب عن اللبنايين، لأنّني لبنانية. ولم اتنكر لأحد، ولم اقلل من شأن احد. وانا غير نادمة على جوابي. وأضافت: منذ ست سنوات، أي فترة عملي مع السوريين، تعلمت منهم الوطنية، فهم يحبون بعضهم بعضاً. وهذا شيء أقدره.