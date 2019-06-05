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مايلي سايرس تتعرض للتحرش وهذه ردة فعل زوجها ليام هيمسوورث

5
JUNE
2019
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أثناء مُغادرتها إحدى الفنادق في مدينة برشلونة الإسبانية برفقة زوجها النجم الاسترالي ليام هيمسورث، تعرَّضت المغنية الأميركية مايلي سايرس لموقف مزعج إذ تعرضت للتحرش على يد أحد معجبيها.

وانتشر مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، فأثناء سيرها وراء زوجها، تقدم أحد الشبان من بين الحشود المُتجمهرة، ولمس شعرها في بادئ الأمر، ثم لمسها على كتفها، واقترب أكثر ليحتضنها في محاولة منه لتقبيلها من دون موافقتها، فما كان منوها إلا أن انتفضت وقاومته محاولة إبعاد يديه عنها قبل أن يتمكم من تقبيلها ثم تدخل بعد ذلك رجال الأمن لإبعاده ولكن زوجها ليام لم يلاحظ الأمر إلا في النهاية حيث قام بوضع يده حول كتفها وجعلها تسير أمامه، ولم تُعلِّق مايلي سايرس على الحادثة.

وتتواجد مايلي وزوجها في برشلونة من أجل عرضها الغنائي في مهرجان بريمافيرا الصوت،

وكانت النجمة الشهيرة طرحت ألبومها الجديد الذي يحمل اسم She Is Coming الذي حقق نسب مشاهدة عالية بـ يوتيوب بعد طرحه قبل عدة أيام.

المصدر: الفن

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