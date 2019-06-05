بالفيديو: محمد صلاح ينفجر غضبًا بعدما 'حرموه' تأدية صلاة العيد!

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غضب اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب "عدم إحترام" خصوصيّته من "بعض الصّحافيّين وبعض الناس".

ووصل صلاح (26 عامًا) إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء العيد مع أسرته، بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

لكنّ تجمهر العشرات من أبناء البلدة أمام منزل عائلة صلاح لالتقاط الصور معه، حرمه من تأدية الصلاة، فكتب في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

المصدر : الجديد