"ولعت" بين فنانة وإعلامية لبنانية.. والأخيرة: "تفه"!

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أثارت التغريدة التي كتبتها الفنانة العراقية شذى حسون تعليقاً على نهاية مسلسل "خمسة ونص" ضجة.



وفي التفاصيل أنّ حسون كتبت: "شكرا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة لان هذا جزاء الامرأة الخائنة رغم كل ما عاشتة من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها و لا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها شذى حسون".



ومن جهتها، ردّت الإعلامية في قناة "الميادين" لانا مدور بالقول: " تفه..تفه...تفه...

ما اقرفك وما ابشعك وما احقرك يا متخلفة!

ما شفتي خيانة زوجها الها واحتقاره لشخصها!

صحيح ان العدو الاول لتحرر المرأة هي المرأة نفسها.

هذه الفنانة يجب ان تقاطع من كل الصحافة لتتعلم تحكي هيك عن النساء!"، ما دفع حسون إلى الرد: " ردّك بهالطريقة الهمجية تحملي مسؤوليته يا لانا"، لترد مدور بدورها: " عمتهددني! ماشالله شكلها مش بس بدها تقتل النساء، كمان كل الناس اللي بينتقدوها! بالمناسبة تهديدك وصل الى القوى الامنية اللبنانية، اي تهديد ستطلقينه او تقومين به سيقابل باجراء مناسب".