بالصورة: هيفا وهبي تفجر مفاجأة صادمة حول سر غيابها طوال شهر رمضان!

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فجرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مفاجأة وصفتها تقارير إعلامية بالصادمة، حول سر غيابها طوال شهر رمضان.

وجاءت تصريحات هيفاء وهبي، خلال تغريدة نشرتها على حسابها عبر "تويتر"، والتي كانت تهنيء فيها الجميع بأول أيام عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي حلت ضيفة شرف في بعض حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبطل "مسرح مصر" محمد عبد الرحمن.

مسلسل "الواد سيد الشحات" من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.