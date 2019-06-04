تسريب الحلقة الأخيرة من "الهيبة - الحصاد"... هل يموت جبل؟

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انتشر أمس الاثنين في مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً من الحلقة الأخيرة من مسلسل "الهيبة - الحصاد" حيث يظهر المقطع اشتباكات عنيفة تدور في بلدة الهيبة، ويقتل الشايب خال جبل، فيما يقتل علي غازي شيخ الجبل. أما ثروت، فيقتل على يد أبو عيسى. فيما يظهر مشهد يجمع بين جبل ونور رحمة ومعهما طفلهما وتقول فيه نور لجبل أنها كانت تتمنى أن تخبر ابنها قصة جميلة عنهما وليس عن العذاب الذي عاشاه معاً، ليأتي أبو علي ويخبره بضرورة الهروب بأسرع وقت، وسط انهمار الرصاص على المكان.



المشهد المنتشر مدّته حوالى 6 دقائق ويظهر في نهايته انهمار الرصاص على السيارة التي يوجد فيها جبل ونور وابنهما، ويخرج منها جبل يده وهو ينزف.