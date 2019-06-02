بالفيديو: مشهد من حلقة 'خمسة ونصّ' الأخيرة... هذا ما سيجري!

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نشر مخرج مسلسل خمسة ونص فيليب أسمر مقطع فيديو في حسابه عبر "إنستغرام"، وضع المتابعين بعد نشره بدقائق في حال من القلق والترقّب لمتابعة الحلقة الأخيرة من المسلسل الرمضاني، كتابة ريم السعيد وبطولة الممثلين قصي خولي ونادين نسيب نجيم ورفيق علي أحمد ومعتصم النهار ورلى حمادة وآخرين، تعرضه "أم بي سي 4"، و"أم تي في".

وتظهر الدكتورة بيان (نادين نجيم) وجاد (معتصم النهار) يهرولان هرباً من ملاحقة، بعدما أنقذها الأخير على ما يبدو محاولاً حمايتها كما جرت العادة، حاملاً مسدسه، فيما يظهر غمار (قصي خولي) في شدّة التأثّر بعد وقوع حدث كبير.





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