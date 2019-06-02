الجمهور مصدوم من مسلسل "خمسة ونص"!

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بعدما كانت الفنّانة اللّبنانيّة، نادين نسيب نجيم، قد كشفتْ في وقت سابق، أنّ قصّة الدكتورة بيان، والتي تجسّد شخصيّتها في مسلسسل "خمسة ونص"، قريبة من قصّة الأميرة الرّاحلة ديانا، لاحظ عدد كبير من الجمهور، أنّ الكثير من المشاهد، تُبيّن أنّها منسوخة بشكل كامل، من مسلسل أجنبيّ، يحمل اسم "Bodyguard"، أيْ الحارس الشّخصيّ.

وأنتجتْ "BBC" هذ المسلسل، ويعرض على نتفليكس، وتدور قصّته، حول جنديّ سابق، يعمل كحارس شخصيّ لرجل مهمّة في البرلمان البريطانيّ، ويقع هذا الجنديّ في حبّ سيّدة، وتنشأ بينهما علاقة، ولاحظ الجمهور تشابه القصتين، مع وجود بعض الاختلافات البسيطة، خصوصًا مشهد تعرّض بيان للاغتيال، ومشهد القهوة، والذي يتخلّى فيه جاد "معتصم النهار"، عن قميصه من أجل الدكتورة بيان، بعدما وقعت القهوة على قميصها.

وأثار هذا النّسخ شبه المطابق للأحداث، حالة من الجدل والسّخرية، إذْ رأى بعض المتابعين، أنّ كاتبة العمل "إيمان سعيد"، لم تُتعبْ نفسها في ابتكار أيّ جديد، بل قدّمتْ عملاً يمزج ما بين قصّة الأميرة ديانا، ومسلسل أجنبيّ.

واستذكر الكثير من المتابعين، حديث المخرج، فيليب أسمر، والذي قال في وقت سابق، إنّه قد صوّر نهايتين للمسلسل، وسيقرّر مع الشّركة المنتجة "شركة الصباح" أيّ نهاية سيعتمدون، خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

ورأتْ بعض الجماهير، أنّ أسمر وضع للمسلسل نهاية تشبه قصّة الأميرة ديانا، ونهاية تشبه مسلسل "Bodyguard"، معتمدًا على النّهايات المفاجئة، إلّا أنّ الحلقات القليلة المتبقّية كفيلة لكشف التّفاصيل الكاملة عن المسلسل.







فوشيا