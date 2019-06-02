بالصورة - نجل فنانة شهيرة يتعرض لحادث مروع... من هو وكيف تلقت والدته الخبر؟

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حالة من الصدمة انتابت الفنانة منى عبد الغني بعد علمها بتعرض ابنها لحادث سير خطير أدى إلى تهشم الجزء الأمامي من سيارته، وذلك بعد أن اصطدم بمقطورة ضخمة.

ونشرت الفنانة منى عبد الغني من خلال حسابها على موقع "إنستغرام" صور الحادث، والتي أظهرت بشاعته، وعلقت قائلة: "يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ابني حبيبي ربنا نجاه من حادث مروع بسبب سواق مقطورة ماشي فى الطريق العكسي بعد الفجر....ربنا يحفظ اولادنا من كل سوء".

وتلقت منى عشرات التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن قلقهم الشديد على إبنها بعد رؤيتهم صور سيارته وتمنوا له الصحة.

(لها)