داليدا خليل: حلم السجادة الحمراء تحقّق... وانتقادات "أسود" تعني نجاحه

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لها - حضرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل ليلة افتتاح مهرجان "كان" السينمائي في دورته الثانية والسبعين، لتكون الممثلة العربية الوحيدة التي حضرت الليلة الأولى من المهرجان، والتي شهدت العرض الأول لفيلم The Dead Don’t Die، ويبدو أنّ الحظ قد حالف هذا العام داليدا التي تعيش في هذه المرحلة نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعة بعد بطولتها لمسلسل "أسود".

الحلم يتحقّق

وخلال وجودها في "كان"، اتصلت "لها" بداليدا للحديث عن هذه التجربة الفريدة التي تعيشها، فوصفتها بأجمل التجارب التي اختبرتها طوال حياتها، فرغم أنّها مشت على السجادة الحمراء في العديد من المناسبات، إلّا أنّ لـ"كان" رهبة كبيرة ومخلتفة، حتى ولو لم يكن الممثل مشاركاً في أيٍّ من الأعمال المعروضة، فيكفي أنّه حاضرٌ أمام عدسات المصوّرين والناس والجمهور، وهذه لحظة، بحسب داليدا، كلّ نجم يتمنّى أن يعيشها. وأضافت في سياق حديثها لـ"لها": "حلم كل فنان أن يسير على السجادة الحمراء في مهرجان كهذا، وأتمنى للجميع أن يحظوا بفرصة مماثلة، كما أنّني كنتُ محظوظة لوجودي في النسخة الثانية والسبعين والتي ترأس المخرجة نادين لبكي فيها مسابقة "نظرة ما" Un Certain Regard، فنحن اللبنانيين يجب أن نفتخر بها وبإنجازاتها وكل ما قدّمته، وآمل دائماً أن نشارك في المناسبات والمحافل الدولية، وأتمنّى أن تصل أعمالنا وأفلامنا إلى المراتب الأولى في منافساتها على الجوائز في "كان"، وأن تكون لنا دائماً حصة في مناسبات كهذه". وأسرّت لنا داليدا بأنها لطالما حلمت بالسير على السجادة الحمراء الخاصة بهذا المهرجان العريق، وكانت تشاهد نجوم العالم، إلى أن حققت هذه الأمنية – الحلم.

واغتنمنا فرصة التحدّث إلى داليدا لنُبارك لها نجاح مسلسل "أسود" المعروض خلال شهر رمضان المبارك على قناة LBCI وللحديث عن الانتقادات التي طاولت العمل، فردّت قائلةً: "بادئ الأمر كنتُ أغضب عند قراءة التعليقات السلبية، لكن سرعان ما كوّنتُ لنفسي مناعةً وحصّنتها حتى لا أتأثر بما أقرأه. أنا سعيدة بهذا المسلسل بصرف النظر عن كلّ السلبي الذي يُكتب وانتقاد الناس لماكياج كارن ووصف البعض له بأنّه مبالغٌ فيه، وأُثني على تجربتي مع الصديق والنجم باسم مغنية والنجمة ورد الخال، وكذلك وقوفي أمام عدسة المخرج سمير حبشي في عمل تنتجه شركة Eagle Films... سعيدة جدّاً بأنّ هناك من يتابع العمل بشغف ويُبدي إعجابه بما أقدّمه، لقد تعبنا كثيراً خلال التصوير، وأتمنى أن يرى الناس ذلك ويُقدّروا الجهود المبذولة في هذا الصدد... أعيش فترة سعيدة وإيجابية جدّاً".