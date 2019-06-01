كارول سماحة: ندمتُ على التجميل

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"لها" - حلّت الفنانة كارول سماحة ضيفةً على برنامج "عايشة شو" وتحدّثتْ عن رفضها السابق لفكرة الزواج في سنٍّ مبكرة، وأنّها تحبّ الحرية وأن تعيش كل مرحلة في حياتها إلى أن يحين موعد الاستقرار، وهذا ما حصل معها، وقد اكتشفتْ بعد الزواج معنى المشاركة والتفاهم، منوّهةً إلى أنّ زوجها يعي تماماً الطريقة الأفضل للتعامل معها، وهما اليوم على اتفاقٍ تامّ رغم أنّه يغار عليها كثيراً لكنّه لا يُظهر ذلك بطريقة مزعجة.

وعبّرت سماحة عن ندمها على إجراء تجميلٍ لشفتيها وتكبيرهما، مشيرةً إلى أنّها لم تشعر بالراحة من بعدها، وأنّ وجهها لم يعد كما كان.