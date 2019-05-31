نهاية "الهيبة الحصاد" تُكشف.. اليكم التفاصيل

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تتجه الأعمال الدرامية الى حلقاتها الأخيرة مع نهاية شهر رمضان، حاملة مفاجآت كثيرة ومن أبرزها مسلسل "الهيبة - الحصاد".



وأشار موقع "لها" الى أن "الهيبة - الحصاد" سيشهد مقتل "ثروت" (جوزف بو نصار) على يد "أبو علي" (ناظم عيسى)، و"غازي شيخ الجبل" (خالد السيد) على يد ابنه "علي" (سعيد سرحان).



والجزء الثالث من "الهيبة" هو قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان"، ومن بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وروزينا لازقاني وجوزف بو نصار وناظم عيسى وسواهم.