بالصور - من مجال المصارف إلى ابداعات الفن.. إسمٌ بدأ يلمع: ماجدة نور الدين سلامه

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زينة كرم -

هي ماجدة نور الدين سلامه . إبنة بلدة كفرمان الجنوبية والسيد محمد نور الدين . زوجة السيد يوسف سلامه ووالدة الطفلين لين وابراهيم. قادمة من دبي تاركةً عملها في مجال المصارف لكي تحقق حلمها الذي راودها منذ الصغر ، أن تصبح رسامة ومصممة أزياء . التحقت منذ سنة بكلية الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST - فرع صيدا . قدمت " التلميذة" ماجدة 25 عملاً رائعاً في المعرض الفني الذي اقامته الجامعة تحت اشراف السيدة نازك ميقاتي. وقد لاقت الأعمال الفنية إعجاب زوار المعرض الذي إستمر ليومين الإثنين والثلاثاء الفائتين. .