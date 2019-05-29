بالصورة - نجمة شهيرة متهمة بالعلاقة مع طليق شقيقتها... هذا ما فعلاه في حوض الاستحمام

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة ظهرت فيها نجمة تلفزيون الواقع كلوي كرداشيان وهي تجلس في حوض الاستحمام مع طليق شقيقتها كلوي سكوت ديسيك احتفالاً بيوم ميلادالأخير الـ36.

إلا أن تقريراً لصحيفة Daily Mail البريطانية نقل عنها نفيها لذلك حيث أشارت إلى أنّ تلك الصورة التقطت على سبيل المرح.

ويشار إلى أن عدداً من أفراد الأسرة الشهيرة نشروا صوراً للاحتفال بيوم ميلاد سكوت الذي ما زال صديقاً لهم رغم انفصاله عن كورتني.

وبدورها أعادت كلوي نشر صور أخرى مثيرة للجدل لهما معاً على حسابها على تطبيق "إنستغرام" وعلقت: "أنت وأنا. أشكر لك كونك الشخص الذي نعرفه. وأنا ممتنة لكل الأوقالت العصيبة والجيدة التي أمضيناها معاً لأننا اجتزنا كل ذلك وما زلما مقربين".

وتابعت: "أنا فخورة بالقول إنك أخي أيضاً وأحد أفضل أصدقائي. عيد ميلاد سعيد أيها السيد".

وأثار هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعيها الـ94 مليوناً حيث أعرب الكثيرمنهم عن استغرابهم هذه الصداقة والتقارب بين النجمة وطليق شقيقتها.

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