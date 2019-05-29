إليكم المسلسلات التي يتابعها السياسيون اللبنانيون في شهر رمضان!

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بعدما كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، متابعته لمسلسل كارين رزق الله "إنتي مين"، أجرى موقع "العربي الجديد" مقابلات مع عدد من الشخصيات السياسية، حول المسلسلات التي يتابعونها في شهر رمضان.



رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم قال إنه يتابع مسلسل "الهيبة - الحصاد"، كما يتابع نجم مسلسل "إنتي مين".



وزير السياحة أواديس كيدانيان أكد أنه يتابع مسلسل "أسود" من بطولة باسم مغنية وورد الخال وداليدا خليل، ومسلسل "خمسة ونص"، مثنياً على حبكة وقصة المسلسلين وحجم التشويق الذي يشعر به المتابع خلال المشاهدة.



أما النائبة رولا الطبش جارودي فقالت: "عادة لا أتابع مسلسلات، ولكن في بعض الأحيان أتابع مسلسل "إنتي مين" اللبناني".



وزير الإعلام السابق ملحم رياشي أكد أنه يتابع مسلسل "خمسة ونص" وأن "القصة مشوقة وليست بعيدة عن الواقع".



من جهته يتابع عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون مسلسلي "الهيبة ـ الحصاد" و"خمسة ونص".



النائب وهبة قاطيشا عضو تكتّل "الجمهورية القوية" قال إنه يتابع "إنتي مين" مثنياً على أداء كارين رزق الله و"حبكة القصة التي تشبه واقعنا".



النائب طارق المرعبي، قال أنّه يتابع مسلسل "الهيبة ـ الحصاد" وإن كان بشكل متقطع.