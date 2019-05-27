بالصورة - من كواليس “الهيبة”.. “مبروك منى وشاهين”‏!

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نشر مخرج مسلسل “الهيبة – الحصاد” سامر البرقاوي صورة من الكواليس جمعت بين الممثلة سيرين عبد النور والممثلة روزينا لاذقاني وهي بثوب الزفاف، وكتب تعليقاً قال فيه: “مبروك سلفاً”، لتنهال التعليقات المباركة لشاهين (عبده شاهين) ومنى على زواجهما المتوقّع حصوله في حلقة اليوم من المسلسل، وسط انتقاد البعض لتصرّف البرقاوي معتبرين أن نشره للصورة حرق للأحداث.

وتحظى علاقة الحب التي تجمع بين شاهين ومنى بتعاطف كبير من المشاهدين، وقد نالا إشادة الجميع لإتقانهما مشهد اللقاء الأول بعد عودة شاهين إلى الهيبة، وظنّها أنه مات بعد حادثة إطلاق النار عليه.