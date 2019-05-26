الوسوف: زياد الرحباني غامض.. وأرتعش أمام فيروز!

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أشاد سلطان الطرب جورج وسوف خلال إطلالته ضمن برنامج "عايشة شو" بالفنان زياد الرحباني، ووصفه بـ"العبقري وصاحب الموسوعة الكبيرة في الفن"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه شخص غامض وعميق.

وتحدّث الوسّوف عن تفاصيل زيارة الرحباني إلى منزله والمقطوعة الموسيقية التي سمّعها له بعنوان "وقمح"، إذ أشار إلى أنّ هناك مشروع تعاون مع الرحباني، قائلاً: "شرف لي أن يكون إسمي إلى جانب إسم زياد الرحباني".

وتحدّث الوسوّف عن تفاصيل لقائه الوحيد مع السيّدة فيروز، فأشار إلى أنّ الجلوس معها كان لطيفاً ووصفها بالإنسانة العظيمة، قائلاً: "إذا قعدت قدام فيروز برتعش، فيروز العظمة"!

وعن سبب عدم غناءه للسيّدة فيروز، قال: "فيروز طيبة وفي صحّتها، أنا لا أغني لها بل أسمع لها"، وختم قائلاً: "لا أستغل هذا الموضوع إطلاقاً ولن أغنّي لها لأنها أيقونتي"!