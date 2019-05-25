بالصور: نجمة عربية شهيرة جداً تُحقق حلمها وتتحول إلى ..رجل!

A + A -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



صدمت النجمة ميس حمدان متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها تحولّت فيها إلى رجل من خلال فلتر على تطبيق سناب شات.

وقد علّقت ميس على صورتها بالقول ” يا نهار أسود و منيل بنيله ايه فلتر سناب العجيب ده أنا في حاله صدمة مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد و أنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل احمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا”.

وأثارت ميس ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمّ تناقل صورتها كثيراً في الساعات الأخيرة.