أحداث "الهيبة" كُشفت!

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أحداث مشوّقة ستشهدها الحلقات المقبلة من مسلسل "الهيبة-الحصاد" من أبرزها زواج "نور رحمة" من "جبل شيخ الجبل"، بعد استسلامها للأبواب المقفلة في بيروت، فتذهب إلى منطقة "الهيبة".



وللمرة الأولى يخرج "غازي" والد "شاهين" من السجن، متّجهاً إلى "الهيبة" من أجل الثأر لمقتل ولده، إذ يظنه ميتاً، وللحصول على الزعامة أخيراً.



يُشار إلى ان الجزء الثالث من "الهيبة" هو قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان"، ومن بطولة الممثلين تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وروزينا لازقاني وجوزف بو نصار وناظم عيسى وسواهم.

المصدر: لها