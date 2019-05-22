"أم جبل" تردّ على الانتقادات.. وتعد بمفاجآت

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أعربت الممثلّة منى واصف عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة - الحصاد" الذي يُعرض حالياً.

وأكّدت واصف أنها شخصية "أم جبل" لا تُحسد بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها مع عائلتها وخوفها المستمر من فقدان أحد أولادها.

كما أوضحت أن دموع "أم جبل" في بعض المشاهد ليست دليلًا على ضعف، إنما هي مصدر قوة ينبع من عاطفة الأمّ لأنها لا تحب الشخصيات أحادية الجانب.

وردّت واصف على الانتقادات التي طالت مسلسل "الهيبة"، مؤكدةً أنها تحترم رأي الجمهور، معتبرةً أن بعضها لم يكن في مكانه.

ووعدت بمزيد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعّة خلال المسلسل.