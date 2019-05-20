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بالصورة - نتائج مفاجئة للدراما الرمضانية: ما تقوله الأرقام حول نسب المشاهدة

20
MAY
2019
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مع انتهاء الأسبوع الأول من رمضان، واشتداد حمى المنافسىة بين الأعمال الرمضانية، أصدرت شركة «آراء» بالتعاون مع «جي. أف. كي»، نتائج نسب المشاهدة على القنوات المحلية. نتائج تصدرها مسلسل «آخر الليل» («الجديد» ــــ استقطب 596 ألف مشاهد)، ثم «الباشا» ( 527 ألف مشاهدة) على الشاشة عينها، تلاه «إنتي مين؟» (488 ألف مشاهدة) ثالثاً (mtv)، وتساوى «خمسة ونص» (464 ألف مشاهدة- mtv)، و«الهيبة ـ الحصاد» (434 ألف مشاهدة) في المرتبة الرابعة مع تقارب نتائج مشاهدتهما. وحلّ خامساً «دقيقة صمت» (الجديد)، وابتعد «اسود» (lbci) عن المراتب الخمسة الأولى. الملاحظ هذا المرة أن lbci التي كانت من بين القنوات المحلية الأكثر طرحاً للأعمال الدارمية المنافسة (أكثر من 10 مسلسلات) لم تكسب الرهان، ولم يستطع أي من أعمالها الوصول الى المراتب الخمسة الأولى. «آراء» نوّهت بارتفاع نسب المشاهدة هذا العام، مع تسجيل حضور أكثر من 200 ألف مشاهد إضافي، خاصة في الفترة الممتدة بين الساعة السابعة مساء لغاية الـ 11 ليلاً.

 

كما لفتت الى أن تسمّر اللبنانيين أمام الشاشة الصغيرة، لم يعد كما في السابق. بل سجلّ فقط 14 دقيقة كمعدل جلوس مستمر أمام التلفزيون. وقد اتكأت الشركة في إصدار النتائج على مسح حوالي مليون ومئتيّ ألف لبناني/ ة، تابعوا المحطات المحلية، توزعوا بين 633 ألف من الإناث و538 ألف من الذكور، مع تسجيل لمتابعة 177 ألف مشاهد لبناني ما تعرضه الفضائيات العربية. مع فارق هذا العام، أن الأعمال الدرامية تفوقت على البرامج الترفيهية والمسابقات.


النتائج لفتت أيضاً، الى التراجع الكبير الذي مني به «باب الحارة» (الجزء العاشر- lbci)، الذي حلّ في المرتبة الرابعة عشرة، مع عدد من المشاهدين لا يتعدى 203 ألفاً. ومع تسجيل شبه مساواة بين الذكور والإناث في نسب المشاهدة، أظهرت النتائج أن مسلسل «إنتي مين؟» (كتابة كارين رزق الله - اخراج ايلي حبيب-mtv)، يجذب شرائح الأكبر سناً، تقطن في كل من بيروت وجبل لبنان، تلاه «الهيبة -الحصاد» و«خمسة ونص»، فيما فضّل سكان الضاحية الجنوبية، والبقاع والجنوب والشمال متابعة «آخر الليل» ثم «الباشا». عملان تابعتهما أيضاً فئة عمرية أخرى تراوح بين 25 و64، وأخرى أصغر سناً (أقل من 25) تلاهما «الهيبة-الحصاد»، و«انتي مين؟»، و «دقيقة صمت».

وفيما خص علاقة نسب المشاهدة مع الدخل الفردي، لاحظت النتائج أن ذوي الدخل الأعلى (يفوق ألفي دولار)، تابعوا «انتي مين؟»، ثم «خمسة ونص»، تلاهما «الهيبة-الحصاد»، والأعمال الثلاثة معروضة على محطة واحدة اي mtv.

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