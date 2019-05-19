ماثيو ماكونهي يحصل على شهادة الثانوية بعد 31 عامًا

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رغدة خالد-



بمسيرة حافلة وعشرات الجوائز الفنية على رأسها أوسكار أحسن ممثل، استطاع الممثل الأمريكي الشهير "ماثيو ماكونهي" الحصول أخيرا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تخلف عنها عام 1988.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، احتفل

الممثل البالغ من العمر 49 عاما بنيل شهادة الثانوية من مدرسته "لونج فيو" بولاية "ألاباما" الأمريكية في حفل ضخم حضره المئات من الطلاب وسكان مدينة "لونج فيو"، وذلك بعد مرور 31 عاما على خروجه من المدرسة، ورفضه إتمام دراسته متجها للعمل في السينما.

وأعرب "ماكونهي" عن سعادته بالحصول على الشهادة بعد خضوعه للاختبارات من جديد، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام عشرات الخريجين ممن يصغرنه بأكثر من نصف قرن.