هذا المسلسل الأكثر مشاهدة في أوّل أسبوع من رمضان

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نشرت الاعلامية لانا مدوّر عبر حسابها الخاص على "تويتر" فيديو بثّته قناة "الميادين" وعلّقت عليه قائلة: "خلال اسبوع كامل، حللنا في المشهدية البيانات الرقمية على تويتر لنجد من هو المسلسل الرمضاني المتصدر في فئة الدراما العربية المشتركة، هذه لائحة بالارقام حول المسلسلات التي حققت ال top reach في العالم العربي؟".



وتصّدر مسلسل "خمسة ونص" اللائحة، وحلّ مسلسل "الهيبة - الحصاد" في المركز الثاني. أما ثالثاً فجاء مسلسل "الكاتب"، ورابعاً "دقيقة صمت".



وأشارت مدوّر الى أن "في الدراما اللبنانية، اظهر تحليل البيانات الرقمية في المشهدية خلال اول اسبوع من رمضان ان بروفا هو المتصدر".