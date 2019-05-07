بالصورة: مذيعة سابقة في mtv تثير الجدل بما جرى بينها وبين شاب في الحمرا!

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كشفت المراسلة السابقة في mtv رونا حلبي، ما جرى بينها وبين شاب قام برمي "تنكة ميرندا" على حافّة الطريق، وليس في مستوعب نفايات وذلك عبر حسابها على "تويتر".

وقالت إنّها كانت تسير في الحمرا، عندما رمى شاب "تنكة الميرندا" على حافّة الطريق. فسألته "لماذا رميتها هنا، ألم تجد مستوعبًا لرميها"، فردّ قائلاً: "كلا"، فسألته: "هل تفعل هكذا في المنزل؟"، فقال: "نعم"، فردّت عليه قائلةً: "يعني عايش بمزبلة؟". وسألت لماذا يقوم البعض بهذه التصرفات.

وقد أثارت هذه التغريدة الكثير من الجدل بين المتابعين، واعتبر البعض أنّ الرمي على الطرقات باتَ عادة منتشرة في لبنان، إذ ليس هناك "ثقافة" خاصّة بالنظافة، إضافةً الى أنّ النفايات تشكّل أزمة كبيرة وتفتقر لحلول.