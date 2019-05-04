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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، صورة لها وهي تجلس فيما يحتضنها أحد الرجال.

وتبين أنه أحد أصدقائها وأنه توفي فقامت بنعيه من خلال التعليق: "لترقد بسلام صديقي ولترقد روحك بسلام! ستعيش دائماً في قلبي".

وهو ما أثار موجة من التعليقات التي تمنى أصحابها الرحمة للراحل. إلا أن الفنانة المصرية سمية الخشاب أحدثت ضجة كبيرة بتعليقها حيث كتبت: "الله يسعدكم مع رموز القبلات والدعاء".

وسخر الكثيرون من التعليق معربين عن استغرابهم عدم فهم الممثلة ما كتبته النجمة اللبنانية.

واللافت أن الفنانة هيفاء وهبي نشرت صورة الصديق الراحل نفسه مع التعليق: "سنشتاق إلى ابتسامتك المشرقة، ضحكاتك، نكاتك ونحب كل الأوقات الرائعة التي أمضيناها خلال سنوات". وتابعت: "ستعيش دائماً في أفكارنا وصلوتنا. أرقد بسلام أيها الصديق أليكس".

(لها)