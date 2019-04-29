living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النساء فقط يحكمن هذه الجزيرة.. كيف هي الحياة فيها؟

29
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سبعة أميال خارج الساحل الغربي لإستونيا في أوروبا الشرقية، تقع الجزيرة الصغيرة كينو، وهي عبارة عن مكان ريفي هادئ، يبدو وكأنه قد ضاع في الزمن.

ويسكن بالجزيرة التي تحكم فيها المرأة كل شيء تقريباً حوالي 400 شخص فقط، وتشكل الجزيرة إحدى المجتمعات الأمومية (قوامها المرأة) القليلة في العالم.

وتقول مار ماتاس، وهي أحد سكان الجزيرة: "عشت غالبية حياتي في هذه الجزيرة"، موضحة: "أسلوبنا في الحياة مختلف بالمقارنة مع أسلوب الحياة في الأراضي الرئيسية"، ومشيرة إلى أن العديد من التقاليد القديمة، ما زالت حية.

وتتمثل أحد هذه التقاليد، بأن رجال كينو يقضون أشهراً في الصيد بالبحر من أجل الجزيرة. وفي الأثناء، تتكفل نساء كينو بقيادة المجتمع والحفاظ على طريقة العيش فيه.

وبسبب غياب الرجال عن الجزيرة بشكل كبير، فإن هذا هو السبب التاريخي لقوة النساء واستقلاليتهن بشكل كبير.

ورغم أن الحياة على الجزيرة تُعتبر أصعب للعيش، إلا أن ثقافة كينو مثيرة للاهتمام، إذ يعتبر الجميع أن الجزيرة أشبه بجنة، ويصفونها بالمكان الأفضل في العالم.

وأُدرج كل ما في الجزيرة من ملابس، وموسيقى، ورقص، ضمن قائمة الـ"يونيسكو" للتراث العالمي.

وتعترف القائمة ذاتها، بنساء كينو بأنهن أمينات على تراث جزيرتهن.

CNN

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout