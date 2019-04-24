كارلا حداد تهاجم بيار رباط: استحوا بقى!

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بعد الهجوم الذي تعرّض له برنامجها "Fi male" يوم أمس من الإعلامي بيار رباط وفريق عمل "منا وجر". ردّت الإعلامية كارلا حداد عبر حسابها على تويتر قائلة: كل ما تحكوا كل ما الناس تحب اكتر، لا انت ولا برنامجك بتنحضروا، الأرقام الإحصاءات والترندينغ بميل وانتوا بميل بغير كوكب، استحوا بقا، واتقبلوا الواقع".

وتابعت بتغريدة أخرى قائلة: ويل لبلد مذيع ما بيعرف أحرف الابجدية وعم يعطي رأيه بغيره. هل قد الغيرة بتعمل؟

يذكر أن حداد كانت ضيفة برنامج منا وجر قبل أسابيع قليلة من انتقالها للمؤسسة اللبنانية للإرسال