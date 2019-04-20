بالأسماء.. تعرفوا إلى ضحايا رامز جلال في ”رامز في الشلال“!

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ينتظر الكثيرون حول العالم العربي برنامج الفنان المصري رامز جلال "رامز في الشلال"، الذي سيعرض في رمضان 2019 على قناة MBC مصر.



ووقع الكثير من الفنانين ضحية لمقالب جلال،وهم: لويس فونسي مطرب الأغنية الشهيرة Despacito، تامر حسني، شيرين رضا، علي ربيع، حلا شيحة، محمد حماقي، مدحت شلبي، شيماء سيف، شهيرة، دنيا سمير غانم، محمد أنور، رانيا يوسف، حسين الشحات، مصطفى خاطر، وأحمد شوبير.



أما عن طبيعة المقالب هذا العالم، فإنها تبدأ مع شخص سوف يصطحب الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا. وفجأة وأثناء ذهابهما في الطريق ينقلب القارب ويضطر الضيف لإنقاذ نفسه والشخص الذي معه من خلال السباحة للوصول إلى جزيرة يراها أمامه. وبحسب التفاصيل، فإنه عندما يصل الضيف إلى الجزيرة ويشعر بالراحة بسبب نجاته من الموت، يجد أن الجزيرة تغرق في البحر بعد ثوان، فيحاول النجاة بحياته مرة أخرى، إلى أن يظهر له رامز جلال في هيئة غوريلا.