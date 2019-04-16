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فيديو "لا يصدق" لجولة ملاكمة بين توأمين في رحم أمهما

16
APRIL
2019
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يبدو أن المنافسة بين الأشقاء تبدأ حتى قبل الولادة، على الأقل هذا ما يظهره فيديو لمسح بواسطة الموجات فوق الصوتية "ألترا ساوند" لتوأمين في رحم أمهما.

فقد أظهر فيديو لمسح بالموجات فوق الصوتية "ألترا ساوند" توأمين اثنتين التقط في عيادة نسائية في أحد مستشفيات الصين وهما توجهان اللكمات إلى بعضهما بعضا، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي صن البريطانية.

وفي الإنترنت اشتهرت التوأمان الأثنتان باسمي "تشيري" و"ستروبري"، أي "كرزة" وفراولة"، وشوهدتا، في الفيديو الذي التقط العام الماضي وأفرج عنه مؤخرا، من خلال الألتراساوند وهما تتلاكمان.

وقال والد التوأمين "تاو"، في تصريح للصحف الصينية المحلية، إنه هو من قام بتصوير اللقطات أثناء المسح بالموجات الصوتية لرحم الأم، وذلك في أحد مستشفيات مدينة ينتشوان وسط الصين.

وأوضح الأب، البالغ من العمر 28 عاما، أنه لم يصدق عينيه عندما شاهد التوأمين وهما توجهان اللكمات إلى بعضهما بعضا.

وانتشر الفيديو بصورة واسعة النطاق على الإنترنت بعدما نشرته صحيفة "تشاينا ديلي".

ووفقا للأب، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم تصوير التوأمين وهما تتفاعلان معا وهما في رحم الأم.

وأوضح أن بعض الصور أظهرتهما وهما تحتضنان بعضهما، متمنيا أن تكبر الفتاتان معا في انسجام تام.

يشار إلى أن حالة التوأمين المتطابقين تعتبر نادرة إذ تتشاركان الكيس السلوي نفسه والمشيمة نفسها، في حالة تعرف باسم "مومو" أو "مونو مونو"، وهي حالة تحدث التوائم أحادية الكيس السلوي عندما يحدث الانقسام بعد اليوم التاسع من الإخصاب.

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