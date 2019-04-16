"زوج ممثلة لبنانية - عالمية" يتعهد بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المنكوبة

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تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، الثلاثاء، بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي دمّرها جزئياً حريق ضخم مساء الإثنين.

وفي بيان قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كيرينغ التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "غوتشي" و"إيف سان لوران"، إنّ مبلغ المئة مليون يورو سيخصّص لتمويل "جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل" وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

والملياردير الشهير، هو زوج الممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك.

واندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الحريق بـ"الرهيب"، في أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية.

وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية أنّها نجحت في "إنقاذ الهيكل الرئيسي" لكاتدرائية نوتردام التاريخية بعد الحريق الضخم.

وقال قائد فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غالية للصحافيين "يمكننا القول إنّ الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أنّ برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم الآن إنقاذهما على ما يبدو.