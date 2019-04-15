هل يترك هشام حداد الشاشة؟!

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زكية الديراني



تكسر الشاشات المحلية العُرف هذا العام بالنسبة لبرمجتها التلفزيونية التي تعرضها بعد إنتهاء شهر رمضان. ففي كل عام، تتوقف البرامج التلفزيونية التي تعرضها المحطات طيلة الصيف لحين حلول برمجة الخريف المنتظرة. لكن في السنوات القليلة الماضية، ومع حلول شهر رمضان باكراً، باتت المحطات تشهد أزمة برمجة تتمثل في تمديد شهر الصيف.



هكذا، كانت القنوات تلجأ إلى بعض الحيل لملء الفراغ، أبرزها إعادة عرض بعض البرامج، إضافة إلى تصوير حلقات خاصة من برامجها تكشف عنها في منتصف الصيف. هذا العام، تتجمد البرمجة قبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي يصادف بداية شهر أيار (مايو) وتتوقف جميع البرامج التي تعرض حالياً وتختفي كلياً عن الشاشة. لكن المفاجأة أن البرامج على القنوات لن تغيب لفترة بعد رمضان، بل ستعود للعرض مباشرة بعد عيد الفطر، وتحديداً في الاسبوع الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل. فقد ارتأت الشاشات أن الفترة الفاصلة بين الصيف والخريف طويلة وستدخلها في مرحلة «موت سريري»، فقررت ضمنياً إعادة تصوير نحو 4 حلقات خاصة من كل برنامج، أي نحو شهر كامل. على أن تدخل مرحلة الجمود في تموز (يوليو) المقبل، وتعود لطبيعتها أواخر أيلول وتشرين الاول المقبلين.



من بين تلك البرامج العائدة بعد رمضان على قناة Lbci، «لهون وبس» لهشام حداد (كل خميس 21:45)، و«هوا الحرية» لجو معلوف (كل إثنين 21:45). إضافة إلى برنامج Fe male لكارلا حداد (كل أحد 21:45) و«أحمر بالخط العريض» لمالك مكتبي (كل أربعاء 21:45). أما قناة Mtv فتبحث في عودة «بيت الكل» لعادل كرم (كل جمعة 21:45) وبرنامج «منّا وجرّ» (كل ثلاثاء 21:45) وغيرهما من المشاريع. كذلك الحال بالنسبة لقناة «الجديد» لكنها لم تقرر بعد مشاريعها التي ستعود بها مؤقتاً.