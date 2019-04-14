حكم جديد مفاجئ في قضية سعد لمجرد.. ورد ناري منه!

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في تطور جديد لقضية النجم المغربي سعد لمجرد، قررت المحكمة الفرنسية محاكمته بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس "الاغتصاب"، التي سبق وأن وجهت إليه منذ نهاية العام 2016.

ورغم لان هذا القرار لصالح لمجرد بحسب القانون الفرنسي، إلا أن مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول استأنفت قرار تخفيف التهم بحق النجم المغربي.

ولكن لن تبدأ محاكمة النجم المغربي قبل العام 2020 ريثما يتم دراسة طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات.بدوره، عبر لمجرد عن سعادته بالحكم الجديد رغم الاستئناف بطريقة غير مباشرة من خلال صورة عفوية نشرها عبر حسابه على تطبيق انستغرام مع مجموعة من اصدقائه وكان في غاية السعادة والراحة.

اعتبر غالبية متابعيه انها رسالة نارية للورا التي تحاول الايقاع بالنجم المغربي، إلا أن الحكم المخفف جاء بعد نتائح التحقيقات الطبية وفحص كاميرات الفندق.