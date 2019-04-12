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طلاق الليل يمحوه النهار.. جولي تفاجئ الجميع بشأن براد بيت

12
APRIL
2019
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كشفت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة بشأن الممثلة أنجلينا جولي ورفيقها براد بيت، بعد نحو عامين ونصف العام على طلب الطلاق.
 
فقد قالت صحيفة ذي صن البريطانية، الخميس، إن "قلب" أنجلينا جولي بدأ يحن إلى الماضي، وأنها تريد إعادة إحياء الزواج مع براد بيت، بعد عامين ونصف من المشاحنات على خلفية التفاصيل القانونية لطلاقهما، الذي كانت جولي قد تقدمت به في سبتمبر 2016.
 
ونقلت الصحيفة عن "مصدر مجهول" قوله إن أنجلينا، البالغة من العمر 43 عاما، أوضحت لبراد بيت أنها تريد عودته إلى حياتها، والعلاقة معها.
 
ووفقا لتقارير فإن أنجلينا علقت العمل بمفاوضات الطلاق مع براد بيت وعطلتها "على أمل الإصلاح"، وأنها تريد أن يعودا عائلة معا.
 
وقال المصدر إن هذا هو السبب في جعل مفاوضات الطلاق صعبة للغاية على براد، البالغ من العمر 55 عاما.
 
 غير أن الصحيفة أشارت إلى أن براد بيت ليس مهتما بالعودة إلى زوجته السابقة، لكنه يريد أن يبقي على علاقة جيدة مع أنجلينا من أجل أبنائهما الستة.
 
وأضاف المصدر أن الممثل، الذي اختير ذات مرة بوصفه أكثر الممثلين العازبين وسامة، "يريد تسوية كل شيء، لكنها لن تسمح بحدوث هذا الأمر"، مضيفا أن هذه الأمور مستمرة منذ أكثر من عام.
 
وكان الزوجان، النجمان في هوليوود، قد طلبا من المحكمة إعلان أن تعلن أنهما "عازبان" مجددا، لكي يمضي كل منهما في سبيله، على الرغم من أنهما لم ينهيا حتى الآن تفاصيل الطلاق.
 
وكان الزوجان الشهيران قد وقعا في الحب أثناء تصوير فيلم "مستر أند مسز سميث" عام 2005 وبقيا معا نحو 8 سنوات قبل أن يتزوجا في العام 2014.
 
وبدأت العلاقة بينهما عندما كان براد متزوجا من بطلة مسلسل "الأصدقاء"، جنيفر أنيستون، حيث استمر زواجهما من 2000 حتى 2005.
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