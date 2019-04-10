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القنوات اللبنانية وضعت خطة رمضانية.. موعدكم مع هذه المسلسلات

10
APRIL
2019
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زكية الديراني -
 
لن تنتظر القنوات اللبنانية طويلاً كي تعلن عن برمجتها. لكنها بالطبع لن تكشف عن كل ما في جعبتها، بل ستحتفظ لنفسها بمجموعة أعمال درامية تعلن عنها قبل ساعات قليلة من حلول شهر رمضان الذي يصادف بداية شهر أيار (مايو) المقبل. صحيح أن الحماسة تطغى على برمجة المحطات، لكن القنوات تسير على الخطى نفسها التي سبق أن رسمتها قبل أعوام. في هذا السياق، تجدد lbci تعاقدها مع شركة «إيغل فيلمز» التي يديرها جمال سنان، وإتفقت مع الأخير على عرض المسلسلات الثلاثة التي ينتجها لشهر الصوم. الأعمال هي: مسلسل «بروفا» (كتابة يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي) لأحمد فهمي وماغي بو غصن، و«الكاتب» (كتابة ريم حنا، وإخراج رامي حنا) للثنائي باسل خياط ودانييلا رحمة. أما العمل الثالث فهو «أسود» للكاتبة كلوديا مرشيليان والمخرج سمير حبشي الذي يضم مجموعة ممثلين من بينهم باسم مغنية وورد الخال وداليدا خليل ومجموعة ممثلين لبنانيين. المسلسلات إجتماعية متنوعة المواضيع بين الحب والأكشن والقضايا اليومية.
 
لكن لن تكتفي lbci بهذا الكمّ من الأعمال، بل تفكّر في عرض مسلسل «بالقلب» (لطارق سويد وجوليان معلوف) لبديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان وغيرهما. كما تتفاوض لبثّ مسلسل «الحرملك» (كتابة سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر اسحق) الذي تعرضه مجموعة قنوات أخرى أبرزها «أبو ظبي». العمل ينطلق من المرحلة التي بدأت تتفكّك فيها الإمبراطورية العثمانية وراح الغرب يتدخل في تفاصيل الحياة السورية. تلعب بطولته مجموعة من النجوم السوريين بينهم: جمال سليمان، عبد الهادي الصبّاغ، باسم ياخور، سلافة معمار، هبة نور، رنا الأبيض...
 
على الضفة الأخرى، جدّدت mtv تعاونها مع شركة «صبّاح إخوان» لعرض عملين هما «الهيبة... الحصاد» (لباسم السلكا وسامر البرقاوي) الذي يكمل رحلته في عالم المافيات وتجارة السلاح ويضم على لائحة نجومه تيم حسن وسيرين عبدالنور ومنى واصف. أما المسلسل الثاني فهو «خمسة ونص» (كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر) لنادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار. يروي العمل قصة شابة محامية تدخل معترك السياسة، وسط تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية. كذلك تتابع mtv تعاقدها مع كارين رزق الله بتقديم مسلسل كتبته ويخرجه ايلي حبيب ولم تستقر بعد على إسمه ويروي حياة نجومية تعيش مطبات عدة. العمل إنتاج مشترك بين mtv ورزق الله التي تحضر سنوياً برمضان. 
 
أما قناة «الجديد» فقد حسمت أمرها بعرض مسلسل «دقيقة صمت» (كتابة سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري) الذي يجمع عابد فهد وستيفاني صليبا وفادي أبي سمرا وأخرين. المشروع ينطلق من لحظة إعلان إعدام شخصين لكن تطرأ تغيرات عدة تقلب موازين الاعدام. كما ستكمل «الجديد» عرض مسلسل «آخر الليل» (كتابة ديمتري ملكي، وإخراج أسامة الحمد، وإنتاج شركة «الصدى») الذي تبثه حالياً ويروي قصة الإختلاف بالطبقات الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء، إضافة إلى مسلسل «موجة غضب» (إخراج منير معاصري) الذي يضم خالد السيّد، بيار شمعون، طوني مهنا، وغيرهما. بهذه المحصلة تكون القنوات الثلاث المنافسة قد وضعت خطة رمضانية مبدئية، وستكمل تقسيم الوجبات في الأيام المقبلة.
 
 
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