living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلافات وغضب... هذا ما حصل في كواليس "موريكس دور"!

8
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحت عنوان "جائزة "موريكس دور" مبهرة على الشّاشة وحامية في الكواليس" كتبت فيفيان حداد في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: جاء حفل توزيع جوائز "موريكس دور" عادياً هذه السنة بعد أن غابت عنه المفاجآت وأسماء النّجوم اللامعة كما في كل عام. وحده حضور النجم التركي جان يمان بطل مسلسل "الطائر المبكر" لاقى ردود فعل إيجابية من قبل أهل الصّحافة والإعلام، إلّا أنّهم ما لبثوا أن غضبوا إثر تعامله معهم بفظاظة.

 


فصحيح أنّه أبدى سعادته وهو يتسلم جائزته التكريمية على المسرح التي لم يستطع خلالها إكمال كلمته لمقاطعته من قبل مقدم الحفل، إلّا أنّه في المقابل أبدى تذمره منهم في الكواليس بعد طلبهم الملح بإجراء حوارات معه. فبدا الرجل غاضباً وهو يردّ عليهم "أريد أن أرحل"، وهو ما أثار حفيظة الصّحافيين لا سيما أنّ بلدهم يكرّمه بعد أن استقبله بالترحاب. ولوحظ انسحاب يمان مباشرة من الحفل برفقة زميلته ديميت أوزديمير (حازت على جائزة تكريمية بدورها)، فور تسلمهما جائزتهيما وهو أيضاً ما أزعج منظمي الحفل. وعلم بأن الضيفين هرعا إلى وسط بيروت لإكمال سهرتهما في أحد المرابع الليلية فيها. فالأجواء بشكل عام عمّتها اللخبطة في كواليس الحفل مما انعكس سلباً على الشاشة الصغيرة. فجاءت أحداث الحفل باهتة وروتينية وطويلة، خصوصاً أن مقدميها شربل أبو ديوان وأولينا الحاج ولعدم حرفيتهما في هذا المجال لم يستطيعا التحكم بالتقديم المباشر على الهواء كما يجب. ومن ناحية ثانية لم يكن منظما الحفل الطبيبان فادي وزاهي حلو بأفضل حالاتهما في الحفل هذا العام إثر نشوب خلافات كثيرة بينهما وبين المحطة الناقلة للحدث "إم تي في".


وأشاد الحضور ومنظمو الحفل معاً باللياقة وحسن التصرف اللذين تمتع بهما الفنان المصري تامر حسني، إذ أصر على متابعة الحفل حتى نهايته كما أنّه وخلال مغادرته كازينو لبنان حيث أقيم الحفل، شوهد يلتقط صوراً تذكارية مع معجبيه ويساير أهل الصّحافة بوجهه البشوش وتصرّفه اللائق. وكان حسني الذي حصد جائزة "أفضل مطرب عربي" من بين النجوم المصريين الذين حضروا الحفل وكرموا خلاله، وعددهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم نيللي كريم (جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل اختفاء) وأمير كرارة (أفضل ممثل عربي عن دوره في "كلبش") وأنغام التي حصدت جائزة أفضل مطربة عربية عن عام 2018.

 

وأثنى منظمو الحفل والحضور أيضاً على تصرف الممثل السوري عابد فهد الذي نال جائزة "أفضل ممثل في الدراما اللبنانية العربية" عن دوره في مسلسل "طريق". فهو بقي مع زوجته الإعلامية زينة يازجي حتى اللحظات الأخيرة للحفل رغم تسلمه جائزته قبل ذلك بفترة طويلة.

 

ومن النجوم الذين غابوا عن حفل "موريكس دور" هذا العام وائل كفوري وهيفاء وهبي. فالأول معروف عنه مقاطعته من قبل محطة "إم تي في"، فيما الثانية فرضت شروطها على إطلالتها في الحفل، لكنّها لم تلاق آذانا صاغية لدى المنظمين.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout