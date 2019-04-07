مايلي سايريس تحتفل بوالدها عارية الصدر

من المعروف عن المغنية الأميركية مايلي سايريس تباهيها بجسدها الجميل دائماً، وخاصة بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها وهي عارية Wrecking Ball، وأثبتت الشائعة هذه المرة، بنشرها صوراً لها وهي عارية الصدر، وأخرى بالبيكيني عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



واستعرضت مايلي جسدها بصورة عارية الصدر، بينما كانت ممسكةً بالدولارات، وضعت إحدى يديها على أنفها والأخرى غطت بها الجهة الأخرى من صدرها، وعلّقت عليها "عندما يكون والدك في المرتبة الاولى"، حيث كانت تشير إلى تعاون والدها بيلي سايريس مع Lilnasx العاشر في أغنية Old Town Road.

أما في صورة ثانية، عرضت مايلي جسدها ببكيني خفيف أسود من دار شانيل، وسترة جلدية سوداء، وكتبت "إنه يوم الجمعة وهناك طريقة واحدة للاحتفال... في بكيني شانيل".

الجدير بالذكر أن مايلي سايريس ستكون بديلة المغنية كاردي بي في مهرجان Primavera Sound 2019، حيث اضطرت النجمة كاردي إلى الخروج من المهرجان، ومن المقرر الآن أن تصعد مايلي إلى المسرح يوم الجمعة 31 مايو الى جانب النجوم جانيل مونا، وروبن وكارلي راي جيبسن.

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