حفل استقبال "غير تقليدي" تنظّمه كيم كارداشيان لمولودها الرابع

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قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن تنظم حفل استقبال مختلف وغير تقليدي لمولودها الرابع، الذي تستعد لاستقباله قريبا.

وصرحت لفضائية "إي" الأميركية، أنها تخطط لإقامة حفل استقبال لطفلها، يهدف في المقام الأول لاسترخائها، ويخلصها من التوتر، وذلك باستخدام "الكانابيديول"، وهو مركب الكيميائي في نبات القنب الهندي (الحشيش)، والذي يشتهر بتشجيعه على الاسترخاء، ويتم استعماله في العديد من منتجات الصحة والجمال، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأشارت عارضة الأزياء الأميركية، إلى أنها فكرت في اللجوء إلى حفل استقبال مولودها بالحشيش، للتخفيف من قلقها الشديد قبل استقباله.

وقالت إنّ "حفل الاستقبال سيتضمن جلسات تدليك، وحفل شاي، كما سنتناول المشروبات الكحولية، فأنا لست حاملا".

وأكدت أنها لجأت لهذه الفكرة، بعد شعورها بالسأم من حفلات الاستقبال التقليدية.

ولفتت إلى أن الحفل سيساعد أطفالها الثلاثة على تقبلهم فكرة استقبال أخيهم الرابع بواسطة أم بديلة، مضيفة أن هذا ما فعلته مع طفليها الكبيرين، عند استقبالهما لأختهما الثالثة "شيكاغو" من أم بديلة.

وأعلنت كيم كارداشيان، وزوجها مطرب الراب، كانيي ويست، في شهر كانون الثاني، انتظارهما لطفل رابع، عن طريق أم بديلة خلال العام الحالي، وفقا لتصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأميركية.