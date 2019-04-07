living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حفل استقبال "غير تقليدي" تنظّمه كيم كارداشيان لمولودها الرابع

7
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قررت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أن تنظم حفل استقبال مختلف وغير تقليدي لمولودها الرابع، الذي تستعد لاستقباله قريبا.
 
وصرحت لفضائية "إي" الأميركية، أنها تخطط لإقامة حفل استقبال لطفلها، يهدف في المقام الأول لاسترخائها، ويخلصها من التوتر، وذلك باستخدام "الكانابيديول"، وهو مركب الكيميائي في نبات القنب الهندي (الحشيش)، والذي يشتهر بتشجيعه على الاسترخاء، ويتم استعماله في العديد من منتجات الصحة والجمال، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
 
وأشارت عارضة الأزياء الأميركية، إلى أنها فكرت في اللجوء إلى حفل استقبال مولودها بالحشيش، للتخفيف من قلقها الشديد قبل استقباله.
 
وقالت إنّ "حفل الاستقبال سيتضمن جلسات تدليك، وحفل شاي، كما سنتناول المشروبات الكحولية، فأنا لست حاملا".
 
وأكدت أنها لجأت لهذه الفكرة، بعد شعورها بالسأم من حفلات الاستقبال التقليدية.
 
ولفتت إلى أن الحفل سيساعد أطفالها الثلاثة على تقبلهم فكرة استقبال أخيهم الرابع بواسطة أم بديلة، مضيفة أن هذا ما فعلته مع طفليها الكبيرين، عند استقبالهما لأختهما الثالثة "شيكاغو" من أم بديلة.
 
وأعلنت كيم كارداشيان، وزوجها مطرب الراب، كانيي ويست، في شهر كانون الثاني، انتظارهما لطفل رابع، عن طريق أم بديلة خلال العام الحالي، وفقا لتصريحاته لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout