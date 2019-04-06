living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وسط حزن ودموع... أبطال "Game of Thrones" يحضرون العرض الأول لموسمه الأخير

6
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

sputnik -

اجتمع أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير، الحاصد لجوائز "إيمي"، "Game of Thrones" (لعبة العروش) الأربعاء، لحضور العرض الأول لموسمه الثامن والأخير، والذي من المتوقع أن يشهد العديد من الصدمات والمفاجآت لعشاقه حول العالم.

ووسط أجواء مفعمة بالحزن والتأثر، وضعت إحدى بطلات المسلسل، صوفي تيرنر، الماسكارا المقاومة للماء على وجهها، لعلمها أنه سيكون هناك الكثير من الدموع في المكان، وذلك لأن الموسم الثامن سيشهد على آخر لقاء بينها وبين كل زملائها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقالت تيرنر للصحفيين، التي تجسد شخصية "سانسا ستارك" في أحداث المسلسل "إنه لأمر مثير للغاية، وذلك لأن هناك فصلا جديدا بالكامل من حياتنا نبدأه.. لكن من المحزن جدا أن هناك فصل آخر يغلق، ولن نتمكن من لعب هذه الشخصيات المذهلة بعد الآن".

وأقيم العرض الخاص للموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش"، في "راديو سيتي ميوزيك هول"، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويتميز مسلسل "لعبة العروش"، الذي بدأت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في إنتاجه منذ عام 2011، والمستوحى عن سلسلة الكتب الشهيرة لجورج آر. مارتن، بتحولات مجنونة ومنعطفات لافتة للنظر ولحظات مخيفة وصادمة، مثل قتل شخصيات رئيسية في أحداثه، كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر مشاهد المعارك ديناميكية التي تم تصويرها في حلقة تسمى "Battle of the Bastards" (معركة الأوغاد).

وكشف الممثل بيلو أسبايك، الذي يلعب دور "يورون غريغوي"، في العرض الخاص، عن أن الموسم الثامن سيضم "حلقتان مجنونتان"، وملحميتان، وسيكونا الأضخم في تاريخ التلفزيون.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout