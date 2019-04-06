وسط حزن ودموع... أبطال "Game of Thrones" يحضرون العرض الأول لموسمه الأخير

A + A -

sputnik -

اجتمع أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير، الحاصد لجوائز "إيمي"، "Game of Thrones" (لعبة العروش) الأربعاء، لحضور العرض الأول لموسمه الثامن والأخير، والذي من المتوقع أن يشهد العديد من الصدمات والمفاجآت لعشاقه حول العالم.

ووسط أجواء مفعمة بالحزن والتأثر، وضعت إحدى بطلات المسلسل، صوفي تيرنر، الماسكارا المقاومة للماء على وجهها، لعلمها أنه سيكون هناك الكثير من الدموع في المكان، وذلك لأن الموسم الثامن سيشهد على آخر لقاء بينها وبين كل زملائها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقالت تيرنر للصحفيين، التي تجسد شخصية "سانسا ستارك" في أحداث المسلسل "إنه لأمر مثير للغاية، وذلك لأن هناك فصلا جديدا بالكامل من حياتنا نبدأه.. لكن من المحزن جدا أن هناك فصل آخر يغلق، ولن نتمكن من لعب هذه الشخصيات المذهلة بعد الآن".

وأقيم العرض الخاص للموسم الثامن من مسلسل "لعبة العروش"، في "راديو سيتي ميوزيك هول"، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويتميز مسلسل "لعبة العروش"، الذي بدأت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في إنتاجه منذ عام 2011، والمستوحى عن سلسلة الكتب الشهيرة لجورج آر. مارتن، بتحولات مجنونة ومنعطفات لافتة للنظر ولحظات مخيفة وصادمة، مثل قتل شخصيات رئيسية في أحداثه، كما أنه يحتوي على واحدة من أكثر مشاهد المعارك ديناميكية التي تم تصويرها في حلقة تسمى "Battle of the Bastards" (معركة الأوغاد).

وكشف الممثل بيلو أسبايك، الذي يلعب دور "يورون غريغوي"، في العرض الخاص، عن أن الموسم الثامن سيضم "حلقتان مجنونتان"، وملحميتان، وسيكونا الأضخم في تاريخ التلفزيون.